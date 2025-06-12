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Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

Ангеліна Підвисоцька
12 червня 2025, 19:27
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Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +6 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 13 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 13 червня
  • Де температура повітря опуститься до +1 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі та шторм

Погода в Україні 13 червня буде прохолодною, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні синоптики оголосили штормове попередження, крім крайнього сходу. У регіонах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Там оголошено І рівень небезпечності.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 13 июня
Прогноз погоди в Україні на 13 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у п'ятницю знизиться температура повітря. Вночі очікується 8-14 градусів тепла, а вдень - 15-19 градусів тепла. Через сильні пориви вітру погода може здаватися ще прохолоднішою.

13 червня дощі пройдуть у північних, центральних областях України та на Харківщині. Потепління очікується вже із суботи-неділі, 14-15 червня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 червня

В Україні 13 червня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі майже у всіх областях України. Сухо буде лише на Закарпатті, у Карпатах та на півдні країни. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура на півдні країни вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20° (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 13 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+24 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+17 градусів.

погода 13 июня
Прогноз погоди в Україні на 13 червня / фото: meteoprog

Погода 13 червня у Києві

У Києві 13 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики прогнозують штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 13 июня
Прогноз погоди в Україні на 13 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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