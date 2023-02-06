Весна з'явиться несподівано: синоптик назвав дати різкого потепління в Україні

Погода в Україні по другій декаді лютого буде ще морозною, але до кінця місяця прийде потепління.
Як повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін, вже скоро теплі повітряні маси з Сахари і Атлантики змінять температурний режим у всіх регіонах.
За його прогнозом погоди, з 8-10 лютого в Україну надійде стійке тепло з Сахари і Атлантики, завдяки чому настане істотне і стабільне потепління.
На всій території України на початку і до кінця другої декади лютого температура вдень очікується від +5 до +7 градусів, а вночі стовпчик термометра показуватиме від -3 до +4 градусів.
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.
Що стосується опадів, то в період з 10 по 14 лютого їх буде вкрай мало на території всіх регіонів, а замість цього прогнозується багато сонця. У той же час з 15 до 16 числа слід очікувати сиру погоду.
"Остання 3 декада лютого має бути по - весняному теплою", - резюмував синоптик.
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Прогноз погоди для України
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.
Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.
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