Вдарить міцний мороз і замете снігом: синоптик попередив про атаку буйної погоди в Україні

Дуже низька температура повітря в Україні буде 9 лютого в Карпатах і Прикарпатті вночі -22...-17, вдень -9...-4.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні наступного тижня буде з сильними морозами. У деяких регіонах нашої країни вночі стовпчик термометра опуститься до -22 градусів.

Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, очікується місцями невеликий сніг, а в Карпатах - помірний. На дорогах утворюється ожеледиця, вітер прогнозується північний зі швидкістю 7-12 м/с, в акваторії Чорного та Азовського морів пориви до 15-20 м/с. Нічна температура становитиме -8...-3, вдень -4...+1. Прохолодніше буде в Карпатах: вночі -13...-8, вдень -9...-4.

7 лютого на заході України і в Криму буде спостерігатися помірний сніг, на дорогах по всій країні буде ожеледиця з північним і північно-східним вітром зі швидкістю 5-10 м/с. Стовпчик термометра вночі опуститься до -10...-5, вдень -6...-1. У карпатських горах в нічні години доби очікується -17...-12, в денні від -10 до -5.

В Україні мінлива хмарність, без опадів буде 8 лютого. Лише вночі в західних областях і Криму невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек, у Криму та приазов'ї окремі пориви до 15-20 м/сек температура вночі становитиме -11...-6, у Вінницькій області, Карпатах і на крайній півночі -16...-12. Вдень -7...-2.

Хто такий Ігор Кибальчич Ігор Кибальчич - синоптик харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

9 лютого у четвер буде малохмарна погода без опадів з північно-східним вітром зі швидкістю 3-8 м/с. вночі повітря охолоне до -13...-8, а вдень "прогріється" до -6...-1. Дуже низька температура повітря 9 лютого буде в Карпатах і Прикарпатті вночі -22...-17, вдень -9...-4.

10 лютого можна очікувати день без опадів, але зі слабким вітром змінних напрямків. Вночі термометр показуватиме -14...-9, в Карпатах і Прикарпатті -20...-15. Вдень температура повітря становитиме до -5...0.

Погода на вихідні 11-12 лютого

У більшості областей пройде сніг і мокрий сніг, снігопади прогнозуються на заході країни, а на дорогах знову утворюється ожеледиця.

"Вітер переважно північно – західний, 5 – 10 м/с. нічна температура повітря підвищиться на 3 - 5, денна збережеться в межах -4...+1", - додав Кибальчич.

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Прогноз погоди для України

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

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