Україну накриє найсильніший мороз: синоптики розповіли, де і коли буде "сніг на вікнах"

У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого.

За даними метеосайта ventusky.com, у ніч на 9 лютого температура повітря становитиме від -15 до -3.

Вдень 9 лютого буде від +2 (на півдні України) до -8, а ввечері - до -12.

У ніч на 10 лютого температура повітря опуститься до -15 на сході України, в інших областях вона коливатиметься від -7 до -11.

Вдень 10 лютого на заході буде до -10, а на півдні та сході - до +2. В інших областях ввечері температура повітря коливатиметься від -6 до -14.

У ніч на 11 лютого в Карпатах буде до -18, а в інших регіонах України - до -11.

Погода на 3 лютого

З 3 лютого буде висока ймовірність, що Україну відвідає потужний циклон з півдня, який стане причиною інтенсивних снігопадів на території всієї країни, а разом з цим зумовить виникнення хуртовин.

У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

"З 3 числа існує велика ймовірність, що до нас надійде потужний циклон з півдня, який викличе по всій країні сильні і дуже сильні снігопади, хуртовини, на півдні сильні дощі з переходом в сильний сніг", - написав синоптик Станіслав Щедрін.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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