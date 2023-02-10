Весна увірветься: синоптики назвали дату різкого потепління в Україні

За словами синоптиків, потепління в Україну прийде до кінця лютого. Але в березні може ще підморозити.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на цих вихідних буде приємною. Сильні морози відступають і в повітрі можна буде відчути запах весни.

Синоптики відзначають, що ласкавих променів сонця, які радували нас в останні дні, стане менше.

Погода на 11 лютого

На більшій частині території України очікується близько 0. Тільки на півдні, а також у Запорізькій та Кіровоградській областях повітря прогріється до +2...+4. Ніч буде помірно морозною. Нижче всього стовпчики термометрів опустяться в Луганській, Донецькій і Харківській областях - до -8...-10.

На Волині, Рівненщині та Черкащині середня нічна температура становитиме -3...-5, в решті регіонів — близько -5...-7.

На заході, півночі і північному заході країни небо затягнуть щільні хмари, можливий невеликий мокрий сніг.

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Погода на 12 лютого

У неділю в східних і північних областях стовпчики термометрів покажуть близько 0. На заході та центральних регіонах очікується +2...+3, у Херсонській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях — +4...+6.

У Луганській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях пройде невеликий мокрий сніг.

Погода на 13 лютого

Понеділок на півночі країни почнеться з похмурої погоди і невеликого мокрого снігу. На решті території України опадів не очікується, погода на початку тижня буде мінливою - протягом дня сонце, можливо, вийде з-за хмар.

У північних, південно-східних та східних регіонах очікується близько 0, на заході, а також у Черкаській та Кіровоградській областях – +3...+4, на півдні країни – +4...+6.

Коли в Україні значно потеплішає

За словами синоптиків, потепління в Україну прийде до кінця лютого. Плюсову температуру варто очікувати у всіх регіонах. А в березні може ще підморозити.

Прогноз погоди для України

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

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