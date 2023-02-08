Україну заморозить ще більше: синоптики попередили про найхолодніший день

9 лютого в Карпатах та Прикарпатті -22...-17 градусів. Вдень буде -9...-4, в інших регіонах -6...-1 градус.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у найближчі дні буде малохмарною і без опадів. Водночас на півдні слід очікувати дощів у певних областях.

Як повідомляють синоптики, 9 лютого можна очікувати від -1 до -11 градусів вдень. Вночі прогнозують у різних регіонах нашої держави.

На заході нашої держави більшу частину дня світитиме сонце, хоча іноді його можуть затуляти хмари. Також у центрі та на півночі України погода буде переважно сонячною.

Найхолодніше буде на Сході. Вночі температура може опускатися до -11 градусів за Цельсієм. Водночас на півдні нашої держави іноді можливі невеликі опади. Боятися їх не варто.

Окремо слід сказати про столицю України - місто Київ. За словами експертів, на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям потрібно бути уважними.

9 лютого в Карпатах та Прикарпатті -22...-17 градусів. Вдень буде -9...-4, в інших регіонах -6...-1 градус.

У п'ятницю, 10 лютого буде без опадів. Вітер змінних напрямків, до 8 м/с.

У Карпатах та Прикарпатті вночі буде -20...-15 градусів. На решті території -14...-9, а вдень близько -5...0 градусів.

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Прогноз погоди для України

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

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