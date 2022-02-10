УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютого

10 лютого 2022, 22:24

Вихідні очікуються по-весняному теплими в Україні.

Весна
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 11 лютого очікується аномально тепла майже на всій території.

За даними ресурсу Ventusky 11 лютого температура повітря прогріється до + 11 градусів на південних і частині центральних регіонів, прикарпатських районах Львівської та Івано-Франківської областей, а також у Криму.

Більш холодна погода очікується в західних, північних, східних і центральних регіонах. Там переважатиме температурний режим в межах + 2 ... +6 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах - максимум до + 3 градусів.

За словами синоптиків, в лютому ще такого теплого дня в 2022 році не було, після цього на вихідних температура трохи опуститься, але вдень прогнозується стабільний плюс.

Антициклон йде в Україну

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що вихідні очікуються по-весняному теплими, стане більше сонячних прояснень.

Реклама

Антициклон дещо знизить нічні температури - до невеликого мінуса. Вдень очікується стабільний плюс - завдяки сонцю.

У вихідні може посилитися вітер, проте не перевищуватиме норму - перший рівень небезпеки.

false

читайте такожРаптово увірветься шалена спека: українцям пообіцяли теплу весну

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

Читайте також:

viber
погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютого». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіЛюбовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любові Важкі часи: 3 знакам зодіаку буде непросто в рік ТиграВажкі часи: 3 знакам зодіаку буде непросто в рік Тигра Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї святаКоли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинкуДерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку З днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до святаЗ днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до свята
23:49

Як більмо на очах: що потрібно прибрати геть, щоб не відлякати гостей

23:19

"Заважав жити": на Харківщині чоловік жорстоко лупив 8-річного пасинка і встановив "систему штрафів"

22:50

Роман Сасанчин продає квартиру в Києві, яку виграв на Голосі країни: що сталося

22:48

Раптово померла невістка Геннадія КернесаВідео

22:24

Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютогоВідео

Реклама
22:06

Якщо ви захворіли на COVID-19 або грип: як отримати е-лікарняний телефономВідео

21:47

У котельні, без їжі і з відром замість туалету: горе-мати півроку знущалася над синомВідео

21:30

"Економічна війна": США відреагували на блокаду Росією Азовського моряВідео

21:18

Що буде з тілом, якщо пити воду з лимоном кожен день - відповідь вчених

21:00

Зеленський і Столтенберг обговорили майбутній саміт НАТО та участь у ньому УкраїниВідео

20:40

"Змило величезною хвилею": в Атлантичному океані зник український артистВідео

20:35

Що подивитися на День святого Валентина: фільми, серіали та мультфільми для романтичного настроюВідео

20:34

Вимоги Росії - заряджений револьвер на столі: Кулеба різко розніс ультиматуми Кремля щодо НАТО

20:11

"Приходьте цілуватися": Дорофєєва засвітила стрункі ноги і шокувала фанатів проханням

20:10

Поліція викличе Ярославського на допит у справі про смертельну ДТП у Харківській області

20:03

"Нічого не блокується": у Путіна відповіли на маневри російських кораблів у Чорному моріВідео

19:54

Вагітна Ріанна знялася топлес в пікантному луціФото

19:40

Як потрібно правильно їсти гречку - поради медика

19:27

На Полтавщині загадково померла 3-річна дитина: спочатку піднялася температура, а потім - набряк мозку

19:21

У Рівненській області чоловік по-звірячому зґвалтував 10-річну доньку співмешканкиВідео

Реклама
19:16

Якби Маск працював на Україну, то його б давно вже звільнилиПогляд

19:07

Гороскоп на завтра, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

18:40

"Якщо така розумна, то лікуй сама!": лікарів звинуватили у смерті 25-річного хлопця на Рівненщині

18:30

Гроші відлітають миттєво: з'ясовані нові схеми шахраїв через WhatsAppВідео

18:17

Дмитро Комаров розповів про завершення зйомок в одному з найнебезпечніших місць планети

18:12

В Україні пік хвилі COVID-19: Ляшко заявив про 41 тис заражень на день і низький рівень госпіталізаційВідео

18:07

Здійснення бажань і щастя в любові: 3 знака, яких чекають неймовірні зміни в кінці зимиВідео

18:03

"Терпи, красуня": Путін відповів Зеленському на скандальну заявуВідео

17:49

В Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінки

17:33

У Рівному машиніст поїзда врятував життя пасажирів, ледь не позбувшись своєї

17:19

"Велике будівництво" цьогоріч продовжить масштабний ремонт траси Н-07 на Чернігівщині

17:17

Загрози для України і "морська блокада": що обговорюватимуть на терміновому засіданні РНБО в ХарковіВідео

17:03

"Укрзалізниця" запускає новий маршрут на комфортабельному потязі 2021 рокуВідео

17:02

Віталіна Біблів розповіла про зйомки у серіалі 1+1 СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбратуВідео

16:51

Україна вдвічі скоротила споживання газу: що сталосяВідео

16:44

У Берліні почалася зустріч радників нормандської четвірки: всі подробиціВідео

16:39

"Зрозуміють ціну нахабства": Україна очікує на відповідь світу щодо блокади Росією морівВідео

16:22

Maruv жорстко розкритикувала український шоу-бізнес та виправдала артистів, які біжать до Росії

16:16

Помер піонер електронної музики

16:06

Загроза відключення газу: українцям розповіли, до чого готуватисяВідео

Реклама
16:03

НАТО може розмістити бойові групи в Чорноморському регіоні - СтолтенбергВідео

15:58

Кулінарний шедевр за 5 хвилин: чудові пиріжки з багета на швидку рукуВідео

15:54

Євробачення 2022: дати, нацвідбір в Україні, де відбудеться фінал

15:48

В Україні суттєво подешевшав автогазВідео

15:32

Блокада РФ морів - загроза суверенітету України: у ВМСУ оголосили про готовність до захисту країни

15:25

Раніше симптомів не було: лікар розповів про нові прояви COVID-19 у дітей

15:22

З молотка за криптовалюту пішов алмаз з космосу віком в мільярд років

14:56

Максимальне потепління в лютому: українцям пообіцяли +13° і назвали датиВідео

14:41

Потап показав рідкісне фото своєї мами на честь особливого свята

14:41

В Україні планують вдесятеро підвищити штрафи за порушення ПДР

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти