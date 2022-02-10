Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютого

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 11 лютого очікується аномально тепла майже на всій території.

За даними ресурсу Ventusky 11 лютого температура повітря прогріється до + 11 градусів на південних і частині центральних регіонів, прикарпатських районах Львівської та Івано-Франківської областей, а також у Криму.

Більш холодна погода очікується в західних, північних, східних і центральних регіонах. Там переважатиме температурний режим в межах + 2 ... +6 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах - максимум до + 3 градусів.

За словами синоптиків, в лютому ще такого теплого дня в 2022 році не було, після цього на вихідних температура трохи опуститься, але вдень прогнозується стабільний плюс.

Антициклон йде в Україну

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що вихідні очікуються по-весняному теплими, стане більше сонячних прояснень.

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Антициклон дещо знизить нічні температури - до невеликого мінуса. Вдень очікується стабільний плюс - завдяки сонцю.

У вихідні може посилитися вітер, проте не перевищуватиме норму - перший рівень небезпеки.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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