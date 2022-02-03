Похолодання і снігопади: в Україні вдарять морози

Сніг і мороз / instagram.com/mahabub8750

Погода в Україні у п'ятницю, 4 лютого, буде морозною. Як повідомляють в Укргідрометцентрі, температура повітря вночі опуститься подекуди до -10 градусів. При цьому в більшості областей істотних опадів не очікується.

Синоптики зазначили, що на територію країни прийде арктичне повітря з північного заходу, тому температура знизиться.

"Невеликий сніг у п'ятницю прогнозується в Криму і східних областях, а мокрий сніг з дощем – в західних регіонах. На решті території опадів не буде. На дорогах у всіх регіонах, крім півдня, очікується ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Водіїв закликали бути уважними за кермом.

Так, на заході вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до +2 градусів, а вночі повітря похолодає до -5. Опади прогнозують у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Ужгороді та Тернополі – очікується мокрий сніг з дощем.

Реклама

На півдні і в центрі України протягом дня сонячно - температура вдень -2...-4 градуси, а вночі -7...-10. На сході вдень стовпчики показуватимуть -1...-3 градуси, вночі прогнозують до 4 градусів морозу. Опади у вигляді снігу слід очікувати в Харкові, Луганську та Донецьку. В інших регіонах буде сонячно.

На півдні протягом п'ятниці буде сонячно, температура вдень -1...+ 3 градуси, а вночі до 5 градусів морозу.

У Києві та Київській області 4 лютого хмарно з проясненнями і без опадів, на дорогах ожеледиця. Вдень стовпчики показуватимуть до -4 градусів, а вночі -5...-10.

читайте такожБабак Тимко передбачив, коли прийде весна в Україну і настане потепління

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що погода в Україні в лютому 2022 буде зимової, передчасного приходу весни чекати не варто.

У лютому середньомісячна температура повітря складе від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат буде трохи холодніше - до 6 градусів морозу. На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до 4 градусів тепла.

При цьому в останній місяць зими випаде приблизно на третину менше опадів, ніж у січні.

Читайте також: