Весняне тепло і +11: в Україну йде різке потепління та новий погодний сюрприз

Весна йде в Україну / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде весняна. За прогнозом синоптиків, варто очікувати потепління по всій території країни.

Вночі в західних областях очікується мокрий сніг з дощем, при цьому вдень без істотних опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від + 2 +4 градусів, а вдень прогнозується +6 + 11 градусів. Також очікується вітер, швидкість якого складе 5-10 м/с.

На півночі вночі прогнозується мокрий сніг з дощем, а вдень вже буде без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 +3 градусів, а вдень +5 +8 градусів.

У східних областях вночі буде без істотних опадів, проте вдень прогнозується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +1, а вдень +3 +5.

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На півдні країни також буде без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 -2, а вдень +6 +11.

У центральних регіонах очікується без істотних опадів. Температура повітря становитиме -1 + 3 градусів, а вдень +6 +8.

Погода в Києві

У четвер у столиці вночі прогнозується мокрий сніг з дощем, а вдень без істотних опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах +1 +3 градусів, а вдень +6 + 8.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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