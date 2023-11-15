Вдарить 14-градусний мороз: коли Україну буде засипати снігом

Погода в Україні різко зміниться, температура повітря опуститься нижче 0 градусів. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 16 листопада
16 листопада в Україні прогнозують невеликий дощ, а на території Київської, Чернігівської та Сумської областей буде мокрий сніг. Майже по всій Україні будуть пориви вітру зі швидкістю 12-15 м/с. Вдень температура повітря підвищиться до 4-6 градусів тепла, а вночі - 1-4 градус тепла.
"Дуже обережно під старими деревами, крупними гілляками, білбордами, непевними дротами та дахами будинків. Що не укріпили - зробіть це зараз, бо сильний вітер із штормовими поривами ще буде й буде найближчим часом", - попереджає Діденко.
У західних областях опади припиняться.
Похолодання в Україні
Сильне похолодання очікується вже з 19-го по 23-те листопада. У північних областях та на північному сході вночі температура повітря може опуститись до 10-14 градусів морозу. У багатьох областях прогнозують сніг.
У суботу в західних областях буде мокрий сніг та штормовий вітер. У неділю на півдні, сході та в центральній частині країни будуть сильні дощі та сильний вітер.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
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