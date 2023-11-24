В Україну вривається шторм: де будуть хуртовини, а де потеплішає до +13

Синоптики попереджають про те, що у Закарпатській області триматиметься загроза сходження снігової лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 25 листопада буде сніжною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Карпатах очікується сніголавинна небезпека через снігопади та хуртовини. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. У південних областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: ventusky

Погода 25 листопада

В Україні 25 листопада буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг у Карпатах, на території західних, східних областей та в Дніпропетровській області. Дощі прогнозують у південних областях. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-східний, швидкість 7-12 м/с, будуть пориви вітру.

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"Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у центральних та східних областях 1-6° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 25 листопада Україну засипле снігом і заллє дощами. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -2...+2 градусів. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +7...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: meteoprog

Погода 25 листопада у Києві

У Києві 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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