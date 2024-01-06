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В Україну вривається шторм: буде сніг, хуртовина та потужний вітер

Ангеліна Підвисоцька
6 січня 2024, 19:58
Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Пориви вітру будуть досягати 20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: pixabay

Погода в Україні 7 січня буде сніжною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У більшості областей будуть сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

погода 7 января
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: ventusky

Погода 7 січня

В Україні 7 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують дощ, мокрий сніг з налипанням, ожеледь та хуртовини. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви.

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"У південній частині вночі без опадів, вдень дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 16° тепла; вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура протягом доби 7-12° морозу, в Чернігівській та Сумській областях місцями 15-20° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -15

За даними meteoprog, 7 січня буде сніг. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до -15...-4 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+11 градусів.

погода 7 января
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Погода 7 січня у Києві

У Києві 7 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, може бути ускладнений рух транспорту.

"Зниження температури протягом доби по області до 7-12° морозу; у Києві зниження температури протягом доби до 8-10° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 7 января
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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