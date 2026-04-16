В Україну повертаються морози - де випадуть дощі та вдарять грози

Синоптики попереджають про нестійку погоду найближчими днями з дощами, грозами та новою хвилею похолодання напередодні вихідних.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vozvrashchayutsya-morozy-gde-proydut-dozhdi-i-razrazyatsya-grozy-10757222.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди Черкаська область - коли повернуться морози

Про що йдеться у матеріалі:

На вихідних в Черкаській області варто очікувати на суттєве похолодання

Температура вночі може опускатись до -3 градусів

Погода в Черкаській області на вихідні суттєво зміниться. Варто очікувати на повернення заморозків, можливі опади. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, Черкащина переходить у типову для середини весни погодну фазу, коли синоптичну ситуацію формують циклони, тому розраховувати на тривалу стабільність не варто.

відео дня

Фото: Віталій Постригань / Facebook

Синоптик зазначив, що 17–18 квітня циклонічні процеси над Білоруссю та Туреччиною принесуть у регіон короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі температура становитиме 3–8 градусів тепла, вдень — 12–17, тож тим, хто планує проводити вихідні на відкритому повітрі, слід зважати на погодні умови.

Постригань також додав, що 19 квітня на провідну неділю очікується нова хвиля відносного похолодання. Варто очікувати на посилення вітру і надходження сухого арктичного повітря. Температура вночі знизиться до 2–7 градусів тепла, вдень триматиметься в межах 10–15, місцями можливі невеликі дощі.

"За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня адвекція холоду посилиться. Температура вночі 2-7º тепла, на ґрунті, у понижених формах рельєфу можливі заморозки 0-3°, вдень всього 9-14º тепла", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у п’ятницю, 17 квітня, у Тернопільській області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, зазначили в обласному центрі з гідрометеорології.

У Житомирі та області цього дня прогнозують загалом спокійні погодні умови з незначними весняними коливаннями. Вночі буде хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів, температура становитиме 4–6 градусів тепла в обласному центрі та 2–7 градусів по регіону, без заморозків.

На Львівщині погодні умови формуватиме тилова частина циклону з центром над Валдайською височиною, тому можливі короткочасні дощі.

Інші новини:

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред