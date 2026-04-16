Тернопільщину накриє дощова погода: коли небо затягне хмарами

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 17 квітня, буде хмарною, але з проясненнями. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, вночі істотних опадів не очікується, а вдень можливі невеликі дощі.
Водночас вітер буде північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень пориви сягатимуть 9 – 14 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів, вдень прогнозується +13…+18 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура складатиме +6…+8 градусів, а вдень підніметься до +15…+17 градусів.
Крім того, синоптики додали, що рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній.
Пилова буря в Україні
В Укргідрометцентрі попереджали, що Україну може накрити пилова буря із Сахари.
Зазначалося, що рух повітряних мас зміниться 16 квітня, а напрямок вітру стане західним. Після цього очікується надходження пилу в Україну.
За прогнозом синоптиків, пилова буря зачепить крайній захід України.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, 17 квітня погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону з центром над Валдайською височиною. Через це у області можливий короткочасний дощ.
Також відомо, що погода в Черкаській області в найближчі дні буде ставити деталі теплішою. Однак до кінця тижня очікуються дощі з грозами.
Водночас на Полтавщині в останній робочий день тижня синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями з невеликим дощем. Вночі температура повітря опуститься до 3-8 градусів тепла.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
