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В Україну увірвуться заморозки цієї ночі: синоптики попередили про похолодання і негоду

2 вересня 2022, 18:48

Місцями повітря в Україні охолоне до нуля, а на поверхні ґрунту з'явилися заморозки до -2 градусів.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цих вихідних буде трохи прохолодною та з першими заморозками. Як повідомляють синоптики, в Україну прийде холодне повітря зі Скандинавії та Північної Європи.

Кандидат географічних наук Ігор Кибальчич повідомив, що найбільше замерзнуть Сумська та Чернігівська області.

Місцями повітря охолоне до нуля, а на поверхні грунту з'явилися заморозки до -2 градусів.

Видео дня

"Холодна повітряна маса арктичного походження буде визначати погоду в більшості областей також в наступні дні. Крім того, розвиток фронтальної хвилі над Балканами і її зміщення в північно-східному напрямку призведе до ущільнення хмарності і випадання опадів в суботу і неділю в більшості регіонів України, що тільки додасть дискомфорт і створить відчуття глибокої осені. Середньодобова температура повітря очікується нижче норми на 4 – 6 °С", - зазначив він.

Погода на 3 вересня

У західних регіонах вночі прогнозується дощ з температурою повітря в межах +6 +11 градусів, у Поліссі +1 +6 градусів. Вдень короткочасні дощі можуть пройти, але на Поліссі - сухо. Денна температура повітря від +12 до + 22 градусів.

У північних областях без опадів, вночі +5 +10 градусів, а на крайній Півночі +1 + 6 градусів. Крім того, на поверхні грунту очікується -3 градуси. Вдень повітря прогріється до +16 +21 градуса.

У центрі країни вночі без істотних опадів, але вдень місцями пройде невеликий дощ. Стовпчик термометра вночі буде показувати +11 +16 градусів, а вдень +18 +23 градуси.

У південних регіонах без опадів вночі і короткочасним дощем вдень (в Одеській області очікується сильний дощ). Нічна температура буде +15 +20 градусів, денна в Приазов'ї та Криму +25 +30 градусів, а на інших територіях +19 +24 градуси.

На сході України опадів не буде, але вдень місцями пройде невеликий дощ. Вночі +7 +12 градусів, вдень +17 +22 градуси.

погода карта

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Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть випасти кислотні дощі через бойові дії. Про це заявила кліматолог Євгенія Засядько. При цьому вона додала, що такі дощі не залежать від самих обстрілів.

Також раніше керівник відділу клімату громадської організації Екодія Євгенія Засядько заявила, що в Україні спостерігаються результати кліматичних процесів, до яких призвели дії людства. В результаті спостерігається стрімке збільшення температури, чого досі не було в історії планети.

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