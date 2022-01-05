На зміну дощам та "плюсам" прийдуть морози: синоптики назвали дату

В Україні похолодає / УНІАН

В Україну прийде похолодання на Різдво, 7 січня. Температура у деяких регіонах опуститься до 12 градусів нижче нуля.

Вночі, 7 січня, в більшості західних, північних і східних областей місцями очікується невеликий сніг, на решті території, вдень в Україні без опадів, повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Температура вночі 1-6 морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла, в південній частині вночі близько 0, вдень 0-5 тепла.

8-9 січня в Україні буде переважно без опадів, 9 січня в Закарпатті та в Карпатах, вночі і на крайньому півдні, вдень і в північно-західних областях невеликий мокрий сніг. Температура вночі 8 січня 4-10 морозу, 9 січня 1-7 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла, в північно-східних областях вночі 7-12 морозу, вдень 0-5 морозу.

Погода в Києві 7 січня

У столиці на Різдво вночі місцями йтиме невеликий сніг, Вдень без опадів, температура вночі 2-4 морозу, вдень близько 0. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м / с. на дорогах місцями ожеледиця. 8-9 січня в столиці буде сухо. Температура вночі 8 січня 6-8 морозу, 9 січня 3-5° морозу, вдень близько 0°.

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Як повідомляв Главред, раніше синоптик озвучив перший прогноз погоди на весну 2022 в Україні. За його словами, березень буде суворим і сніжним.

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