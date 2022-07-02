Україну розжарить до +35º: синоптик назвав найспекотніший день липня

На вихідних і в понеділок синоптична ситуація не зміниться - буде сонячно, сухо, жарко.
У липні 2022 року очікується багато сонячних, теплих днів, розповів синоптик Віталій Постригань.
Як пише він в Facebook, у центральній Україні спостерігається спека.
"У тренді такої погоди: аномально високий температурний фон, можливі нові рекорди температур, напруження вдень поверхні грунту до 60 - 63º, багато сонця і сухо", - пише він.
Синоптик уточнив, що на вихідних і в понеділок синоптична ситуація не зміниться - буде сонячно, сухо, жарко.
Він також попередив, що апогей спеки очікується у вівторок, коли не виключена спека до +35º.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні влітку варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.
За її прогнозом погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.
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