Україну розжарить до +35º: синоптик назвав найспекотніший день липня

У липні 2022 року очікується багато сонячних, теплих днів, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як пише він в Facebook, у центральній Україні спостерігається спека.

"У тренді такої погоди: аномально високий температурний фон, можливі нові рекорди температур, напруження вдень поверхні грунту до 60 - 63º, багато сонця і сухо", - пише він.

Синоптик уточнив, що на вихідних і в понеділок синоптична ситуація не зміниться - буде сонячно, сухо, жарко.

Він також попередив, що апогей спеки очікується у вівторок, коли не виключена спека до +35º.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні влітку варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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