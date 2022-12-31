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Різке потепління до + 17°: українців приголомшили аномальним прогнозом на Новий Рік

31 грудня 2022, 02:35
На початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню.
потепління, відлига
/ Pixabay.com/tfrdic

Погода в Україні на Новий рік готує несподіваний сюрприз. Очікується справжня весняна аномалія, розповів синоптик Віталій Постригань.

"Зустрінемо Новий рік з весняною погодою", - пише він в Facebook.

Синоптик підкреслив, що 2022 рік закінчується аномальним теплом. Причиною він назвав потужний західний потік в атмосфері, який переносить дуже тепле повітря з акваторії Атлантичного океану.

За його прогнозом, на початку 2023 року очікується температурний фон 5-7° тепла, який більше відповідає кліматичному майбутньому квітню.

1-2 січня температура вночі 1-6°тепла, вдень 7-12°. Можливі температурні рекорди, не виключив синоптик.

При цьому в першу п'ятиденку січня на сніг українцям розраховувати не варто.

Прогноз різкого потепління

Додамо, що за даними погодного рада Ventusky, у неділю, 1 січня, в Україні стовпчики термометрів можуть підскочити ще вище.

На Буковині прогнозується до + 17 градусів.

Різке потепління до + 17°: українців приголомшили аномальним прогнозом на Новий Рік
/ Ventusky.com

Раніше Постригань розповів про те, що погода в Україні характеризується частими температурними гойдалками і достатньою кількістю опадів. При цьому середньорічна температура перевищує кліматичну норму.

У Центральній Україні спостерігається аномальне потепління, що відповідає клімату березня, а атмосферні фронти час від часу проявляють себе дощами.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

синоптик прогноз погоди
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