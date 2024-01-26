В Україну влітає циклон: погода дивуватиме на вихідних

На вихідних в Україні синоптики прогнозують снігопади, місцями литимуть дощі.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vletaet-ciklon-pogoda-budet-udivlyat-na-vyhodnyh-10536530.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 27-28 січня / фото: pexels

Погода в Україні на вихідних, 27-18 січня, буде сніжною та дощовою. У ці дні прогнозують туман, ожеледицю та налипання мокрого снігу. Про це заявив метеоролог Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

Він також зазначив, що в Україні буде вирувати висотний циклон.

Прогноз погоди на 27 січня

В Україні в суботу, 27 січня, буде сніжна погода. У південних та східних областях очікується місцями дощ та мряка. У цей день синоптик прогнозує ожеледицю, туман, місцями очікується сніговий накат. 27 січня вітер буде змінних напрямків переважно зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

У центральних, південних та східних областях температура повітря вночі буде -3...+3 градуси, а вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +5 градусів. На території західних та північних областей вдень буде -1...+4 градуси, а вночі температура повітря опуститься до 6 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди на 28 січня

В Україні у неділю, 28 січня, буде сніжна погода. У цей день синоптик прогнозує ожеледицю та туман. 28 січня вітер буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-12 м/с.

У центральних, південних та східних областях температура повітря вночі буде -5...+2 градуси, а вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +5 градусів. На території західних та північних областей вдень буде -3...+3 градуси, а вночі температура повітря опуститься до 6 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.