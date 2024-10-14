Попрощатися з бабиним літом: на Україну суне потужний антициклон

Опади припиняться, проте температура збережеться на досить низькому рівні.

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На Україну суне сильний антициклон / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На початку тижня, через вплив майже нерухомих атмосферних фронтів, у більшості регіонів країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Своїм прогнозом на порталі meteoprog поділився синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у другій половині тижня та на вихідних погодні умови будуть формуватися під впливом потужного антициклону, через що опади припиняться.

Однак, попри відсутність дощу, температури залишатимуться досить низькими, особливо вночі та вранці. У багатьох західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3 °С.

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Погода в Україні на понеділок, 14 жовтня

Вночі очікуються дощі в більшості регіонів, окрім південно-західних та центральних областей. У Приазов’ї можливі грози. Вдень невеликі дощі у північних та східних областях, в інших регіонах без істотних опадів. Вітер вночі слабкий, 5–10 м/с, вдень переважно західний, 7–12 м/с. Температура вночі +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С. У центральних та південних регіонах вночі +10…+15 °С, вдень +15…+20 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні на вівторок, 15 жовтня

Вночі можливий невеликий дощ у північних і північно-західних областях, вдень дощі пройдуть по більшій частині України, окрім південного сходу. Вітер західний, північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +4...+9 °С, вдень +9...+15 °С. У південних областях і Криму вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

Погода в Україні на середу, 16 жовтня

У більшості регіонів очікуються невеликі, місцями помірні дощі, окрім західних областей, де буде сухо. Вночі та вранці можливі тумани. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С. У південних регіонах та Криму вночі +7…+12 °С, вдень +11…+16 °С.

Погода в Україні у четвер, 17 жовтня

Уночі та вранці можливі дощі у південних, центральних і східних регіонах, вдень — сухо по всій країні, крім Криму. Вночі і вранці тумани в деяких західних і центральних областях. Вітер північний, 5–10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, на заході можливі заморозки до -3 °С.

Погода в Україні у п'ятницю, 18 жовтня:

По всій країні встановиться ясна погода без опадів завдяки антициклону. Невеликі дощі можуть пройти лише на сході та в Криму. Можливий ранковий туман. Вітер слабкий, 3–8 м/с. Температура вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, на заході та півночі можливі заморозки до -3 °С.

Погода в Україні у суботу, 19 жовтня

Збережеться суха погода, лише у Криму можливі незначні дощі. Вітер слабкий, 3–8 м/с. Температура вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С. У західних, центральних і північних регіонах можливі нічні заморозки до -3 °С.

Погода в Україні у неділю, 20 жовтня

Антициклон продовжить впливати на погоду, тому по всій Україні збережеться суха погода. Вітер слабкий, 3–8 м/с. Температура вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С, можливі заморозки в західних, центральних і північних регіонах до -3 °С.

Інші новини про погоду в Україні

Як повідомляв Укргідрометцентр, Україну атакує штормова погода. Практично по всій території країни будуть дощі.

Також українців попередили про сильну негоду. 14 жовтня лише вдень у частині областей не буде опадів, а весь інший час по всій Україні литимуть періодичні дощі.

Синоптики пророкують дощ, вітер та навіть сніг. Небезпечні метеоявища будуть у декількох областях України.

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