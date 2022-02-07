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В Україну прийде аномальне потепління

7 лютого 2022, 22:46

На півдні переважатиме плюсова температура, яка лише вночі може опуститися до точки замерзання.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цьому тижні буде з різкими перепадами температури. Як прогнозують синоптики, в деяких регіонах країни вдень стовпчики термометрів покажуть 9 градусів вище нуля.

У вівторок, 8 лютого, у західній частині України вночі можливі незначні заморозки до двох градусів морозу. Вдень температура коливатиметься в межах від 0 до 4 градусів тепла. Вітер північно-західний зі швидкістю поривів від 7 до 12 метрів за секунду.У центрі, на півночі і на сході України температура, як вдень, так і вночі буде коливатися в межах від -1 до +1 градуса за Цельсієм.

На півдні переважатиме плюсова температура, яка лише вночі може опуститися до точки замерзання.

У середу, 9 лютого, на всій території західної України, а також в частині центральної, невелика хмарність чергуватиметься з проясненнями. Мінімальна добова температура - 0 градусів за Цельсієм. Вдень повітря прогріється до 4-7 градусів тепла.

У четвер, 10 лютого, суттєвих змін не передбачається, але в деяких місцях західної України повітря прогріється аж до 9 градусів вище нуля. Погода буде сонячною з невеликою хмарністю. Лише на сході країни можуть бути нічні заморозки.

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Погода в Києві на два тижні:

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

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