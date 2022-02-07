В Україну прийде аномальне потепління

На півдні переважатиме плюсова температура, яка лише вночі може опуститися до точки замерзання.
Погода в Україні на цьому тижні буде з різкими перепадами температури. Як прогнозують синоптики, в деяких регіонах країни вдень стовпчики термометрів покажуть 9 градусів вище нуля.
У вівторок, 8 лютого, у західній частині України вночі можливі незначні заморозки до двох градусів морозу. Вдень температура коливатиметься в межах від 0 до 4 градусів тепла. Вітер північно-західний зі швидкістю поривів від 7 до 12 метрів за секунду.У центрі, на півночі і на сході України температура, як вдень, так і вночі буде коливатися в межах від -1 до +1 градуса за Цельсієм.
На півдні переважатиме плюсова температура, яка лише вночі може опуститися до точки замерзання.
У середу, 9 лютого, на всій території західної України, а також в частині центральної, невелика хмарність чергуватиметься з проясненнями. Мінімальна добова температура - 0 градусів за Цельсієм. Вдень повітря прогріється до 4-7 градусів тепла.
У четвер, 10 лютого, суттєвих змін не передбачається, але в деяких місцях західної України повітря прогріється аж до 9 градусів вище нуля. Погода буде сонячною з невеликою хмарністю. Лише на сході країни можуть бути нічні заморозки.
Погода в Києві на два тижні:
читайте такожЗалучіть багатство навесні: які речі потрібно викинути прямо зараз
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.
Читайте також:
- В Україну йде небезпечна погода з потужним снігопадом і морозом
- Лютий принесе українцям дощі, сніг і мороз: похолодання очікується вже найближчим часом
- Морози не підуть, ранньої весни не буде: синоптик уточнив прогноз погоди на лютий 2022 в Україні