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В Україну йде примхлива погода: дощі з мокрим снігом і сонце

6 лютого 2022, 23:25

Протягом цілого дня на заході очікуються сильні дощі зі снігом. На Сході та півдні сяятиме Сонце.

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Погода в Україні у понеділок, 7 лютого - у Західній та північній частині країни очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. На Сході та півдні тим часом буде сонячно, повідомляє Укргідрометцентр.

Протягом цілого дня на заході очікуються сильні дощі зі снігом. На Сході та півдні сяятиме Сонце.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +3 до + 5, а вночі-від + 0 до + 4;
  • на півночі вдень від +2 до +4, а вночі - від -1 до -3;
  • на сході вдень від +2 до +4, а вночі - від -2 до -5;
  • на півдні вдень від +6 до +9, а вночі - від -1 до -3;
  • у центрі вдень від + 3 до + 5, а вночі - від 0 до -3.

Раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що літо 2022 в Україні буде досить спекотним, але в цей період року буде спостерігатися збільшення опадів. Через глобальне потепління клімат в нашій країні буде змінюватися, як і по всій планеті.

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Укргідрометцентр Погода в Україні
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