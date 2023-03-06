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В Україну на 2 дні увірветься літо: синоптик розповів, де потеплішає до 20 градусів

6 березня 2023, 17:27
У більшості областей, за винятком північних і північно-західних, температура повітря коливатиметься від +13 +15 і до +17 +22.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на початку весни дивує хоч і не морозною, але ще з прохолодною погодою. Однак найближчим часом українці зможуть насолодитися практично літньою температурою повітря.

Синоптик Станіслав Щедрін в Facebook повідомив, що українців чекає приємний сюрприз від погоди – вже з 11-12 березня майже по всій території України очікується істотне потепління.

Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові і короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

відео дня

Так, у більшості областей, за винятком північних та північно-західних, температура повітря коливатиметься від +13 +15 і до +17 +22.

При цьому вночі можливі заморозки.

Синоптик також додав, що опади у вигляді дощів, а також грози теж можливі в Україні.

Карта погоди

Погода на 8-10 березня

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 7 березня в Україні, крім півдня, очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями прогнозується ожеледиця. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до -4, а вдень очікується +3 +8. У південній частині країни температура підніметься до +9 + 14 градусів.

8 березня в Україні, крім південної частини та більшості центральних областей, прогнозується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. У Карпатському регіоні очікуються помірні опади. Температура вночі очікується в межах від +4 до -3 градусів. При цьому вдень буде +7 +14 градусів.

У четвер, 9 березня, у західних, північних областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. На решті території очікується невеликий дощ, у південних (вночі та в центральних) областях без істотних опадів. Температура вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 морозу, а вдень +1 +6 градусів.

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На Закарпатті та у більшості центральних областей очікується +7 +12, у південних та східних областях вночі +3 +8, а вдень +11 +16 градусів.

У п'ятницю, 10 березня, у західних, північних областях вночі очікується мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від +2 до -3 градусів, а вдень очікується +1 + 7.

Карта погоди

Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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