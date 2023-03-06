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Вріже +19: синоптики розповів про різке потепління в Україні

6 березня 2023, 02:10
6 березня невеликий мокрий сніг пройде в західних, північних областях, місцями в центрі України, а також на Харківщині.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon

Погода в Україні цього тижня буде з опадами та поривчастим вітром.

Як повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, погіршення погодних умов буде через активізацію циклонічної діяльності в північній частині Атлантичного океану, вплив якої дійде до України.

Через прихід повітряних мас із Заходу можливі опади у вигляді дощів і мокрого снігу, а температура може відрізнятися від норми на 3-7 градусів.

відео дня

Погода з 6 по 12 березня

6 березня невеликий мокрий сніг пройде в західних, північних областях, місцями в центрі України, а також на Харківщині. Температура повітря вночі від -7 до -1, вдень – до +6 градусів, а на півдні і Криму повітря прогріється вдень до +10.

7 березня вночі невеликий сніг у північних та західних областях, вдень опади у вигляді дощу пройдуть у центральних та східних регіонах. Температура повітря вночі буде від -4 до +2, а вдень - до + 9 градусів. У центральних, південних областях і Криму – від +10 до +17.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

8 березня вночі в центральних, південних і східних областях пройде невеликий дощ, а в Карпатах і Закарпатті очікуються помірні опади. Вдень можливі дощі в більшості областей, за винятком Південно-Західної та місцями Центральної України. Температура повітря вночі від -1 до +5, а вдень повітря прогріється до +10. У центральних, східних, південних і місцями західних областях – від +11 до +17.

9 березня на Лівобережжі пройдуть дощі, в північних і західних областях пройдуть опади у вигляді дощу і снігу, в Карпатському регіоні синоптик прогнозує значні опади. Температура повітря вночі в північних і західних областях складе від -4 до +2, на решті території - від +5 до +10. Вдень у центральних, південних і східних областях повітря прогріється до +15.

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10 березня невеликі дощі з мокрим снігом можливі здебільшого території України. Середня температура протягом доби складе від -2 до +13, а в південних регіонах – до + 19.

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Погода на вихідні 11-12 березня

У вихідні, 11-12 березня, пройдуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу на всій території України. Температура повітря, за словами Кибальчича, не зміниться і залишиться на аномально високому рівні.

Карта погоди

Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, ьерезень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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