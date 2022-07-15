В Україну летять найсильніші грози: синоптики розповіли, коли будемо "плавати"

У неділю погода принесе неприємний сюрприз.
Погода в Україні на вихідних 16 і 17 липня буде з сюрпризами. Як прогнозують синоптики, будуть дощі з грозами і трохи сонця.
У суботу сонячна погода 16 липня буде на всій території України, проте спека прогнозується лише на півдні та сході країни. Вночі перепади температури будуть від +12 на заході до +20 градусів на півдні, а денна температура повітря на більшості території очікується +24 +28 градусів. Спекотніше на півдні, де стовпчик термометра показуватиме в тіні до +33 градусів.
В неділю погода 17 липня принесе неприємний сюрприз - по всій території України дощі та грози, а також прохолодне повітря. Вночі в західних і північних регіонах від +12 до +16, в південних і східних від +16 до +20, а в центральних +15 +18 градусів.
Денна температура повітря в західних областях +19 +24, північних і центральних +22 +25, у південних і східних +27 +31.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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