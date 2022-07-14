Україну накриє пекло: синоптики назвали дати нової атаки жари

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у п'ятницю, 15 липня буде контрастною. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів на півночі України до 31 на півдні і в деяких центральних областях.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на заході температура повітря буде +21 +25 градусів вдень. Водночас на Закарпатті та в Чернівецькій області буде тепліше - +23 +26 градусів. А в Карпатах, навпаки, холодніше – +13 +18 градусів. У північних областях України температура повітря не перевищуватиме + 24 градуси.

У центрі країни прогнозується + 25 + 29 градусів. Причому в деяких регіонах, зокрема, в Кропивницькому та Дніпрі, стовпчики термометрів можуть підніматися до +30 градусів.

На сході України, а саме у Донецькій та Луганській областях, температура повітря коливатиметься від +25 до +30 градусів. У Харківській області буде дещо свіже - +25 +27 градусів. Найспекотніше буде на півдні країни – там термометри покажуть +27 +31 градус.

"Дощі пройдуть 15 липня місцями в західних і північних областях, ввечері в п'ятницю ймовірні у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. На решті території України переважатиме суха погода", - пише синоптик.

Варто відзначити, що в Києві 15 липня максимальна температура повітря очікується близько + 22 градусів. При цьому, опади в столиці малоймовірні, хоча в окремих районах можливий невеликий дощ.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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