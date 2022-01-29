В Україну з Європи мчить великий снігопад

В Україні засніжить у всіх регіонах / УНІАН

Сильний снігопад прийде в Україну вже в неділю вночі, 30 січня. Негода спочатку накриє західні регіони, після чого пошириться вже на центральні і північні області. Опівночі очікується сніг у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях.

Згідно з даними синоптиків сайту Погода і радар, снігопад очікується в більшості регіонів країни. Ближче до вечора опади припиняться лише в центральних, північних і східних областях.

Вже опівночі 30 січня снігом накриє Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Волинську та Рівненську області.

Зокрема, вже до 5:00 ранку снігопад із заходу направлятиметься в центр. Синоптики очікують опади у Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Реклама

Ближче до 10 години ранку сніг прогнозується в Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях, а також у Карпатах.

Десь до 16:00 очікуються різкі погодні зміни. Опади припиняться в центрі, на півночі і в східних регіонах. Але у всіх інших областях, включаючи Крим, буде сніг.

Вже о 23:00, як стверджують синоптики, сніг піде у Донецькій, Луганській, Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Рівненській, Вінницькій та Закарпатській областях. Засніжить і у Криму. Місцями сніг пройде і у Львівській області.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру на суботу, 29 січня, прогнозують мокрий сніг по всій Україні. Вдень очікується від -2 до + 4 градусів.

Главред рекомендує: