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В Україну йдуть міцні морози до -21: синоптик сказав, де буде найхолодніше

Альона Вороніна
12 січня 2024, 12:25
Арктичний холод прийде у нашу країну на дві доби. Низку областей накриють сильні морози, а подекуди ще й випаде багато снігу.

Погода, снег, зима
Погода в Україні знову стане морозною – на кілька днів сильніше похолодає/ УНІАН

Погода в Україні знову стане холоднішою на кілька днів. Починаючи з п’ятниці, 12 січня, у нашу країну повертаються сильні морози. У вихідні, 13 і 14 січня, морозні повітряні маси триматимуться у більшій частині областей, при цьому найхолодніше буде традиційно у північних та східних регіонах. Там вночі і вранці можливе зниження температури подекуди нижче -20 градусів.

У західних і південних областях похолодання пройде за більш "м'яким" сценарієм. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

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"Крім цього, циклонічна діяльність, яка розвивається над Балтійським морем, призведе до випадання снігу, місцями помірного. На дорогах країни утримається ожеледиця. Водіям та пішоходам слід бути уважними", – зазначив метеоролог.

Погода в Україні 13 січня

У західних областях

У західних областях під впливом циклону очікується сніг, місцями слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5. У Карпатах вночі -10...-15 градусів, вдень -3...-8.

У північних областях

У північних областях пройде невеликий сніг, лише на Сумщині буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-19 градусів, на Сумщині до -22; вдень -7...-12 градусів.

У центральних областях

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -12...-17 градусів, вдень -4...-9.

На півдні України

У південних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 градусів, вдень 0...-5.

У східних областях

У східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -16...-21 градусів, вдень -8...-13.

Погода в Украине 13 января
Погода в Україні 13 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 січня

У західних областях

У західних областях вночі невеликий сніг, вдень сніг та мокрий сніг. Подекуди хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -3...+2. У Карпатах вночі -7...-12 градусів, вдень -4...-9.

У північних областях

У північних областях вночі місцями невеликий сніг, вдень сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-17 градусів, вдень -2...-7.

У центральних областях

У центральних областях вночі місцями невеликий сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень -1...-6.

На півдні України

У південних областях місцями невеликий сніг, мокрий сніг, вдень у Криму часом із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -1...+4.

У східних областях

У східних областях вночі місцями невеликий сніг, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-17 градусів, вдень -4...-9.

Погода в Украине 14 января
Погода в Україні 14 січня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що нова хвиля похолодання накриє Україну. Похолодання прийде у нашу країну на кілька днів, після чого стовпчики термометрів знову підійматимуться вгору

Також раніше синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні найближчим часом. В Україну ненадовго прийде потепління, але одразу після цього на три дні повернуться сильні морози. Синоптик назвала дати нового похолодання.

Нагадаємо, Київ атакував шторм ввечері 11 січня. Столицю України почало засипати дуже сильним снігом. При цьому був потужний вітер і схожі на вибухи спалахи.

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