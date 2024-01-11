Потужний вітер, жорсткий снігопад і схожі на вибухи спалахи: Київ атакував шторм

У Києві через негоду почало зникати світло, у багатьох сильні перепади напруги.

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У Києві сильно погіршилася погода / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні різко погіршилася. Київ увечері 11 січня почало засипати дуже сильним снігом. Відео вже розлетілося в Мережі.

На кадрах видно, як через сильний снігопад і хуртовини дуже погана видимість.

Варто відзначити, що жителі столиці бачили спалахи, які були схожі на вибухи, навіть чули відповідний звук. Однак виявилося, що це зовсім не вибухи, а просто блискавка і грім посеред зими.

відео дня

Через погіршення погоди в Києві почало "блимати" світло, жителі повідомляють про перепади напруги.

Дивіться відео сильної негоди в Києві:

Київ атакувала жорстка негода / фото: скріншот

Погода 12 січня

В Україні 12 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день в Україні прогнозують невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі та вдень 8-13° морозу, вночі на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото: meteoprog

Погода 12 січня в Києві

У Києві 12 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 8-13° морозу; у Києві вночі та вдень близько 10° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у Києві на 12 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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