Нова хвиля похолодання накриє Україну: синоптик назвала найхолодніші дні

Похолодання прийде у нашу країну на кілька днів, після чого стовпчики термометрів знову підійматимуться вгору.

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Погода в Україні – нашу державу накриє нова хвиля похолодання/ unsplash.com

Погода в Україні лише на кілька днів стала відносно теплішою, але вже з п’ятниці, 12 січня, у нашу країну прийде нова хвиля похолодання.

У деяких областях температура повітря опуститься до -14 градусів, у більшості регіонів буде від -7 до -12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Якщо сьогодні комусь холодно, то це йому так здається. Бо похолодання очікується в Україні завтра, 12-го січня. Температура повітря знизиться до -7-12 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до -14 градусів. Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого", – зазначає Діденко.

Синоптик попередила, що найближчої ночі сніг пройде у західних областях, центральній частині, на півдні та сході. На півночі буде вночі сухо.

А вдень у п’ятницю, 12 січня, буде без опадів, тому що вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску.

У той же час Діденко попередила, що на дорогах буде слизько.

Погода в Україні 12 січня/ meteoprog

У Києві 12-го січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується від -7 до -12 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні потеплішає

Синоптик зазначила, що в суботу, 13-го січня, холодна погода також переважатиме. А 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що снігопади накриють всю країну. Погода в Україні 11 січня буде сніжною та морозною. На дорогах буде ожеледиця. В Україні будуть сильні пориви вітру – до 15-18 м/с. У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

Також раніше синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні найближчим часом. В Україну ненадовго прийде потепління, але одразу після цього на три дні повернуться сильні морози. Синоптик назвала дати нового похолодання.

Нагадаємо, синоптик попередив про небезпечну погоду. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 8 по 14 січня. Він зазначив, що упродовж тижня стовпчик термометра подекуди опускатиметься навіть до -27 градусів. Трішки тепліше буде лише на півдні нашої країни.

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