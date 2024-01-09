Знову вдарять тріскучі морози: синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні

В Україну ненадовго прийде потепління, але одразу після цього на три дні повернуться сильні морози. Синоптик назвала дати нового похолодання.

https://glavred.net/synoptic/snova-udaryat-treskuchie-morozy-sinoptik-skazala-kogda-budut-samye-holodnye-dni-10531958.html Посилання скопійоване

Погода в Україні – синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні/ unsplash.com

Погода в Україні на кілька днів стане теплішою, але потім знову повернеться похолодання. У середу і четвер, 10 і 11 січня, стовпчики термометрів трохи піднімуться вгору. Проте у період з 12 по 14 січня включно знову вдарять сильні морози.

Після такого кількаденного похолодання знову прийде потепління. Температура почне підніматися, починаючи з обідньої пори неділі, 14 січня. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

"Минула ніч була дуже холодною, на півночі подекуди -20 і нижче. Найближчим холодним періодом буде 12, 13 та 14 січня, проте вже переважно без -20-ти, хіба на крайній півночі. А вже вдень 14 та далі 15-го січня очікується потепління", – розповіла синоптик. відео дня

Також вона попередила, що у четвер, 11 січня, побільшає опадів – буде сніг і мокрий сніг. Проте в цей день буде досить тепло, вдень температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів.

Погода в Україні 10 січня

Діденко зазначає, що у середу, 10 січня, температура повітря підвищиться. У ніч на середу ще трохи поморозить, а упродовж дня передбачається від 0 до -5 градусів морозу.

"Вітер буде з північного заходу, рвучкий, некомфортний. Опади завтра якісь серйозні – навряд. На дорогах – ожеледиця, і водіям, і пішоходам обережно", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 10 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 10 січня

У столиці України 10 січня не очікується істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме від -5 до -7 градусів, вдень від 0 до -2 градусів морозу.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну йде нова хвиля похолодання. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що погода в Україні найближчими днями залишиться холодною, але вже з 11 січня прийде невелике потепління, а потім знову вдарять морози.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україну прийде потепління. В Україну на кілька днів прийде потепління, але потім знову похолодає, каже синоптик.

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 8 по 14 січня. Він зазначив, що упродовж тижня стовпчик термометра подекуди опускатиметься навіть до -27 градусів. Трішки тепліше буде лише на півдні нашої країни.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.