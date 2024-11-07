В Україну йде похолодання: у яких областях буде мороз

Синоптики попереджають про небезпеку через туман.

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Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

У яких областях температура погода опуститься до -3 градусів

Де очікується туман та дощ

У яких областях температура повітря підвищиться до +14

Погода в Україні 8 листопада буде туманною та місцями дощовою. В Україну йде невелике потепління. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях синоптики прогнозують сильний туман - видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні істотних опадів не буде. Вночі температура повітря може знизитись до 3 градусів морозу, а вдень підвищиться до 14 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / фото: ventusky

Погода 8 листопада

В Україні 8 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у східних та Сумській областях. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 1-6° тепла; вдень 4-9°, на Закарпатті та в південній частині 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 8 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+14 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +3...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / фото: meteoprog

Погода 8 листопада у Києві

У Києві 8 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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