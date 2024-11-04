Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні потепліє
- Якою буде погода 5 листопада
Погода в Україні у найближчі дні відзначиться нічними морозами, сильним вітром і туманами. Але досить скоро можна буде очікувати на потепління. Про те, коли температура повітря підвищиться, розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що потепліє в Україні 6-7 листопада.
Погода в Україні 5 листопада
У вівторок, 5 листопада, північно-західний вітер стихне, лише на сході ще буде вітер до 15-20 метрів за секунду.
Мороз вночі ще затримається – стовпчики термометрів показуватимуть нічну температуру на рівні +1…-4 градуси.
За словами синоптикині, опадів у вівторок на очікується, адже погоду диктуватиме антициклон.
Водночас Діденко попередила про тумани вночі та вранці в західних областях
"Вдень повітря прогріється, якщо можна так сказати, до +4…+8 градусів, на сході буде вдень лише +1…+4 градуси", – розповіла синоптикиня.
У Києві 5 листопада буде сухо, вночі -3 градуси, вдень +6 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.
Також повідомлялося, що в Україну увірвалася майже 6-бальна буря – як довго "труситиме" країну. Уже за кілька днів країна опиниться під впливом нової магнітної бурі.
Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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