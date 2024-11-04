Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

У найближчі дні українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

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Погода в Україні - синоптикиня сказала, коли в Україні потепліє/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні потепліє

Якою буде погода 5 листопада

Погода в Україні у найближчі дні відзначиться нічними морозами, сильним вітром і туманами. Але досить скоро можна буде очікувати на потепління. Про те, коли температура повітря підвищиться, розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що потепліє в Україні 6-7 листопада.

Погода в Україні 5 листопада

У вівторок, 5 листопада, північно-західний вітер стихне, лише на сході ще буде вітер до 15-20 метрів за секунду.

відео дня

Мороз вночі ще затримається – стовпчики термометрів показуватимуть нічну температуру на рівні +1…-4 градуси.

Погода в Украине 5 ноября/ Facebook Диденко

За словами синоптикині, опадів у вівторок на очікується, адже погоду диктуватиме антициклон.

Водночас Діденко попередила про тумани вночі та вранці в західних областях

"Вдень повітря прогріється, якщо можна так сказати, до +4…+8 градусів, на сході буде вдень лише +1…+4 градуси", – розповіла синоптикиня.

У Києві 5 листопада буде сухо, вночі -3 градуси, вдень +6 градусів.

5 листопада Україну накриє антициклон/ Facebook Діденко

Погода в Україні 5 листопада/ windy.com

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Що відомо про Наталію Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Також повідомлялося, що в Україну увірвалася майже 6-бальна буря – як довго "труситиме" країну. Уже за кілька днів країна опиниться під впливом нової магнітної бурі.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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