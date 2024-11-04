Будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг: в Україні різко погіршиться погода

Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

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Погода в Україні різко погіршиться - сніг і мороз будуть в більшості областей/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні з 4 по 10 листопада

Коли в Україні буде дощ і мокрий сніг

До яких ще небезпечних погодних явищ варто бути готовими

Погода в Україні упродовж тижня, з 4 по 10 листопада, буде переважно сухою і помірно теплою, але в понеділок очікується проходження активного циклону.

У більшості областей нашої держави зіпсується погода через штормовий північно-західний циклон. Вітер посилиться до небезпечних значень. Також будуть різкі коливання атмосферного тиску та опади у змішаній формі (дощ із мокрим снігом та снігова крупа). Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Водночас від попередив, що такі погодні умови будуть зберігатися лише в понеділок, а з вівторка, 5 листопада, і до кінця тижня погодні умови будуть диктувати антициклон і високий атмосферний тиск, тому опадів не передбачається, вночі місцями можливі тумани.

Погода в Україні 4 листопада

У понеділок, 4 листопада, під впливом активного "пірнаючого" циклону, в Україні очікується нестійка погода. На Лівобережжі, а також місцями у західних областях пройдуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи. Очікується посилення північно-західного вітру до 17-24 м/с (за винятком Закарпаття). Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +6…+11, на північному сході та у Карпатах 0…+5 градусів.

Погода в Україні 4 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 5 листопада

У вівторок, 5 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі у східній частині, вдень також місцями у північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на сході вночі збережуться окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень +3…+8, на північному сході близько 0 градусів.

Погода в Україні 5 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 6 листопада

У середу, 6 листопада, вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень +5…+10, у північно-східній частині 0…+5 градусів.

Погода в Україні 6 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 7 листопада

У четвер, 7 листопада, під впливом антициклону по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 градуси, вдень +7...+12, на сході +2...+7 градусів.

Погода в Україні 7 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 8 листопада

У п'ятницю, 8 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у східній частині західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +8…+13.

Погода в Україні 9 листопада

У суботу, 9 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; у західних регіонах змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +8…+13.

Погода в Україні 10 листопада

У неділю, 10 листопада, на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, вдень +8…+13.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що всю Україну засипатиме снігом – синоптики назвали дату різкого потепління. Майже у всіх областях України оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну увірвалася майже 6-бальна буря – як довго "труситиме" країну. Уже за кілька днів країна опиниться під впливом нової магнітної бурі.

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