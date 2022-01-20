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В Україні різко посилиться мороз: синоптик назвала дату

20 січня 2022, 19:12

У п'ятницю, 21 січня, по всій країні очікується похмура погода, вірогідний невеликий сніг.

погода
Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні очікується морозною. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, вже на початку наступного тижня варто очікувати похолодання.

21-22 січня температура повітря в денні години буде варіюватися від нуля до -4 градусів, а в південних регіонах термометри покажуть від +1 до +5. За словами синоптика, очікується періодичний сніг, за винятком півдня України. У неділю суха погода переважатиме у східній частині країни.

Діденко попередила про ожеледицю, яка може ускладнити рух, і поривчастий вітер.

"Надалі з нового тижня в більшості областей України очікується посилення морозів! Зима хоче бути собою!", - йдеться у публікації.

Погода на вихідні 22-23 січня

22 січня знову збережеться невеликий мороз вдень, сильніше (до -8 вночі), у багатьох областях вірогідний сніг.

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У неділю, 23 січня, морози посиляться: вдень -2... -8, вночі до -11 градусів (трохи вище температура на півдні). Незначні опади у вигляді снігу.

Погода в Києві

У Києві в найближчий уїк-енд часом буде йти сніг і задувати поривчастий вітер. Вночі столичні термометри покажуть -3 ... -6 градуси, вдень ртутні стовпчики сповзуть на 2 градуси нижче нуля.

На початку наступного тижня до столиці також прийде похолодання.

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Раніше синоптики дали несподіваний прогноз до кінця зими. Друга десятиденка лютого буде в Україні весняною, прогнозує народний синоптик Володимир Деркач. Він також анонсував теплий початок весни.

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