Україну огорне крижаний дощ: синоптики назвали найнебезпечніші регіони

В Україні 10 січня крім більшості західних областей будуть штормові пориви вітру 15-20 м/с.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде ще гірше. Як прогнозують синоптики, 10 січня в західних областях і в Києві очікується крижаний дощ з мокрим снігом.

В Укргідрометцентрі відзначають, що температура в країні буде від + 6 на заході до -11 – на сході.

У західних, вдень та Вінницькій, Житомирській та Київській областях мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Температура вночі 3-8° морозу, у західних областях 1-6° тепла; вдень 0-5° морозу, у південно-західній частині 1-6° тепла, у Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла; у східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 6-11 морозу.

Вітер південно-східний, 7-12 м/сек, в Україні крім більшості західних областей пориви 15-20 м/сек.

У Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора 10 січня.

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Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Морози огорнуть всю країну на найближчий тиждень. Вже з 13-14 січня очікується потепління, повідомила Наталія Діденко.

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