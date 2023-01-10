Україна перетвориться на ковзанку: синоптик розповіла про сильний мороз і назвала дату потепління

Синоптик стверджує, що 11 січня місцями дощ та мокрий сніг буде в західних регіонах, а на півночі - переважно сніг.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у найближчі дні трохи зменшить оборони та готує потепління. Як прогнозують синоптики, в південних і західних областях скоро увірветься приємне потепління.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що на сході країни стовпчик опуститься вдень до -4 -9 градусів, тоді як в південних областях і в Криму очікується +4 +8 градусів.

У західних областях температура повітря триматиметься на рівні від нуля до +5 градусів, а в північних і центральних областях прогнозується -1 -5 градусів протягом дня.

Однак незначне потепління зіпсує поривчастий і сильний вітер південно-східного напрямку. Разом з цим синоптик стверджує, що буде 11 січня місцями дощ та мокрий сніг у західних регіонах, а на півночі - переважно сніг.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

У Києві найближчої ночі теж пролетить кілька сніжинок, але вдень - без опадів. На дорогах - ожеледиця, а сильний вітер південно-східного напрямку буде здуватися з ніг.

"Нагадую, що сильний вітер посилює відчуття морозу на кілька градусів, а оскільки завтра в Києві навіть вдень ще передбачається -4 градуси (а вночі все -6 -8 градусів), то самі розумієте, що буде щипати мороз боляче - захищайтеся і відбивайтеся товстими некрасивими шапками, довжелезними шарфами, вовняними хустками, рукавичками, термобілизною, гламурними кальсонами, "бойовим" взуттям!", - пише синоптик.

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Потепління в Україні

Також вона зазначила, що з 13-14 січня в Україну нарешті прийде атлантичне повітря і принесе теплу погоду з плюсами на термометрі на всю територію країни.

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Морози огорнуть всю країну на найближчий тиждень. Вже з 14 січня очікується потепління.

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