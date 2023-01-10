Різке потепління до + 10°: Україну накриє африканська аномалія - синоптик

В Україні очікується надходження теплого і вологого повітря, розповіли синоптики.

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В Україні погода піднесе черговий сюрприз. Після відчутних морозів незабаром очікується помітне потепління, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він пише в Facebook, що з 13 січня у більшу частину Європи знову почне надходити теплі повітряні маси з Африки.

"Тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8 +10", - попередив Щедрін.

Про майбутнє потепління в Україні також попередив синоптик Віталій Постригань. За його даними, цьому сприятиме великий атлантичний циклон Constantin.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Він прогнозує періодичні невеликі опади, у вигляді снігу і мокрого снігу на тлі 2-7 градусів морозу.

Водночас 13-15 січня очікується надходження теплого і вологого повітря з Атлантики, який підвищить температуру до 0-2º тепла, а також зумовить опади у вигляді мокрого снігу, додав Постригань.

Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні характеризується впливом арктичного повітря, що циркулює в системі антициклону, розповів синоптик Віталій Постригань.

Хто такий Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

За його прогнозом, холодні повітряні маси будуть інтенсивно охолоджуватися в нічні години і слабо прогріватися в умовах короткого світлового дня.

Він прогнозує температуру вночі в Центральній Україні до 8-13 º морозу, вдень 3-8 º морозу.

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