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Всю Україну накриє найсильніший циклон: синоптики попередили про потужний сніговий шторм

4 січня 2023, 16:58
Температура повітря найближчої ночі коливатиметься від -3 морозу до +4 градусів тепла.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні вже з 5 січня буде небезпечною. За прогнозом синоптиків, Україну накриє циклон Axel з північного заходу і районів Скандинавії.

Циклон принесе в нашу країну істотну зміну погоди, передає синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом синоптика, 5 січня пройдуть дощі, але подекуди випаде мокрий сніг через поступове зниження температури.

Тільки в південних областях переважно невеликі опади. У східних регіонах дощ і мокрий сніг більш вірогідні в другій половині дня і ввечері.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

"При переміщенні атмосферних фронтів 5 січня західний і південно-західний вітер буде посилюватися до сильного, місцями до 15-20 метрів в секунду. А під час посилення вітру температура повітря здається нижчою, ніж насправді", - додала вона.

Коли в Україні вдарить мороз

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься від -3 морозу до +4 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра показуватиме + 3 +8 градусів, на півдні та заході місцями до +7 + 11 градусів.

Водночас на північному сході України повітря охолоне до 0 +4 градуси.

У Києві вітри сягатимуть 15-18 м/сек, а термометр вночі показуватиме +1 +3 градуси, вдень повітря прогріється до +5 +6 градусів.

"У нічні години протягом 7-9 січня тут температура повітря може опускатися до -10- 16 градусів", - підкреслила синоптик.

Карта погоди

Де буде найхолодніше

Найхолоднішими в найближчій різдвяній перспективі будуть Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

"У нічні години протягом 7-9 січня тут температура повітря може опускатися до -10-16 градусів", - підкреслила синоптик.

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Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5 -7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

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