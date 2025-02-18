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В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

Ангеліна Підвисоцька
18 лютого 2025, 02:00
67
Ця магнітна буря могла вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала затяжна магнітна буря. Вона "трусить" країну вже майже 2 тижні. Про це повідомляє meteoagent.

8 лютого магнітна буря була 4-бальною. Уже наступного дня вона зросла майже до 7-ми балів. 11 лютого її потужність знизилася до 5-ти балів.

відео дня

Очікувалося, що магнітна буря піде на спад, але 12-16 лютого її потужність була на високому рівні - майже 7 балів. Очікується, що 17-18 лютого потужність бурі опуститься до 4-х балів, а потім до трьох.

магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 18 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 136 сонячних плям.

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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