УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

В Україні вдарить мороз -15 і завалить снігом

27 грудня 2021, 20:33

За даними синоптиків, по всій території країни очікується сильний вітер до 7-12 м/с.

погода
Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні у вівторок, 28 грудня, очікується морозною і зі снігопадами. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру очікується -15 градусів.

На заході, півночі, сході країни вночі та вдень прогнозується сніг. У центральних областях вночі очікується сніг, а вдень мокрий сніг з дощем. При цьому на півдні країни вночі прогнозується мокрий сніг з дощем, а вдень сніг і мокрий сніг.

За даними синоптиків, по всій території країни очікується сильний вітер до 7-12 м/с.

На заході температура повітря вночі опуститься до -4 -9 градусів, а вдень очікується -5 0 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -9 до -12 градусів, а вдень від -4 до -7.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -12 -15 градусів, а вдень температура повітря складе від -5 до -7 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -2 до -4, а вдень +2 +4.

Реклама

У центрі країни температура повітря опуститься до -7 -10 градусів, а вдень коливатиметься від -3 до -5.

false

Погода в Києві на 28 грудня

Вночі та вдень у столиці очікуються снігопади. При цьому також прогнозується сильний вітер від 3 до 8 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі опуститися до -8 -10 градусів, а вдень складе від -4 до -6.

читайте такожПрикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

Читайте також:

viber
погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні вдарить мороз -15 і завалить снігом». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сегодня 24 грудня 2021: Близнюкам – втрати, Дівам - подарунки, Скорпіонам - великі грошіГороскоп на сегодня 24 грудня 2021: Близнюкам – втрати, Дівам - подарунки, Скорпіонам - великі гроші Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого поглядуГороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого погляду Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціГаз по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 році Найсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилинНайсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилин Каменських в ефектному міні та гольфах вразила позами під ялинкоюКаменських в ефектному міні та гольфах вразила позами під ялинкою
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
20:43

У роботі Telegram стався масштабний збій: Україна та Європа зіткнулися з проблемами

20:33

В Україні вдарить мороз -15 і завалить снігомВідео

19:47

Співачка Земфіра показала рідкісне фото в ніжному образі, і розповіла куди зникла

19:41

Байден підписав оборонний бюджет: Україні виділили 300 млн доларівВідео

19:25

В Україні масово закривають центри вакцинаціїВідео

Реклама
19:15

Треба позбавити планету від оскаженілого геополітичного непорозумінняПогляд

18:37

Новорічний Вечірній Квартал: номер від президента, гості з юності та музичний сюрприз від акторівВідео

18:31

Новий статус щодо ядерної зброї і "обнулення" Лукашенка: з'явився новий проект Конституції Білорусі

18:08

Без шпагату, але топлес: Анастасія Волочкова грайливо оголила груди

18:07

Гороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперникиВідео

18:06

Загроза вторгнення Росії в Україну: Київ створює штаб територіальної оборониВідео

17:41

Прикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:11

В Україні вимагають скасувати військовий облік для жінок: Зеленський повинен розглянути петиціюВідео

16:55

Шукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінку

16:38

Список заборонених страв на Новий рік 2022: що не можна готувати і які страви повинні стояти на століВідео

16:19

Хюррем-султан Мер'єм Узерлі вперше показала обличчя молодшої дочки від невідомого американця

15:49

РФ нарощує вплив у регіоні: Данілов розповів, що в окупований Крим переселили 600 тисяч росіянВідео

15:16

"Валізу нікуди покласти": Українка в поїзді "Укрзалізниці" знайшла вугілля під полицею

15:02

У Росії заметушилися через військовий облік жінок в Україні: Матвієнко не підбирала слівВідео

14:42

На Закарпатті п’яний водій наїхав на дітей, загинув 9-річний хлопчикВідео

Реклама
14:33

"Як воскова лялька!": шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на нових фото

14:29

Любовний гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 - 2 січня 2022: Близнюкам – сварки, Скорпіонам - пліткиВідео

14:08

"Вторгайтеся - втопимо вас у крові": Арестович звернувся до російської армії

13:50

Тіло з авто довелося діставати рятувальникам: під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток

13:24

"Вже не знаєте, як здерти останню шкуру": у TikTok українки протестують проти військового облікуВідео

13:14

РФ відправить на перемовини військових: Лавров накинувся зі звинуваченнями на НАТО

13:00

Гороскоп на завтра 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі грошіВідео

12:49

Голий соліст Maneskin Даміано Давид, прикривши причиндали смайликом, привітав фанатів з Різдвом

12:21

Гороскоп Таро на тиждень 27 грудня - 2 січня 2022: Левам – важливі рішення, Ракам - гроші, Козерогам - розчаруванняВідео

12:08

Дружина Гордона розповіла про плани зробити Вєрку Сердючку президентом України

11:52

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

11:51

"Готуйте парасольки": синоптик спрогнозувала відлигу в Україні в новорічну ніч

11:48

В Україні з 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

11:38

Вагітність, новий роман і цінний подарунок: гороскоп на січень 2022 року для КозерогівВідео

11:30

Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиВідео

11:19

В Україні з 2022 року каратимуть за вказівку статі у вакансіях: що загрожує роботодавцям

11:07

Настя Каменських у прозорій сукні та червоних панчохах зачарувала фанатів зухвалим образом

11:02

Визнайте вакцину – відкриємо КПВВ: Арестович розповів, як РФ шантажує Україну Спутником VВідео

10:35

Більшість українців не хоче емігрувати - опитування

10:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжкиВідео

Реклама
10:17

Генсек ООН закликав всі країни світу готуватися до нових пандемій

10:15

Кримська платформа, дороги і санкції: якими були головні провали і досягнення влади у 2021 році

09:49

Знятого на камери вбивства виявилося недостатньо: вдова загиблого рятувальника зважилася на ексгумацію

09:41

Британія евакуює своїх військових з України у разі нападу РФ - Daily Express

09:21

Помер режисер "Гострих предметів" і "Великої маленької брехні"

09:10

Гороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиВідео

08:34

Коронавірус знизив темп: за добу менше 2 тисяч нових COVID-випадків і 133 смерті

08:14

Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого поглядуВідео

08:13

Справа Порошенка: третій тур виборів розпочався, і виживе лише одинПогляд

07:52

Кинули зв'язаним у лісі: під Києвом знайшли мертвим головлікаря санаторію на РівненщиніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти