В Україні вдарить мороз -15 і завалить снігом

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні у вівторок, 28 грудня, очікується морозною і зі снігопадами. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру очікується -15 градусів.

На заході, півночі, сході країни вночі та вдень прогнозується сніг. У центральних областях вночі очікується сніг, а вдень мокрий сніг з дощем. При цьому на півдні країни вночі прогнозується мокрий сніг з дощем, а вдень сніг і мокрий сніг.

За даними синоптиків, по всій території країни очікується сильний вітер до 7-12 м/с.

На заході температура повітря вночі опуститься до -4 -9 градусів, а вдень очікується -5 0 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -9 до -12 градусів, а вдень від -4 до -7.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -12 -15 градусів, а вдень температура повітря складе від -5 до -7 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -2 до -4, а вдень +2 +4.

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У центрі країни температура повітря опуститься до -7 -10 градусів, а вдень коливатиметься від -3 до -5.

Погода в Києві на 28 грудня

Вночі та вдень у столиці очікуються снігопади. При цьому також прогнозується сильний вітер від 3 до 8 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі опуститися до -8 -10 градусів, а вдень складе від -4 до -6.

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Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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