УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Снігопад і мороз: погода на Новий рік в Україні різко зміниться

26 грудня 2021, 22:05

Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються на півночі країни.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на новорічні свята з 31 грудня по 2 січня буде морозною і сніжною. За прогнозом метеорологів, українців очікують "температурні гойдалки".

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха каже, що за попередніми розрахунками очікується незначна морозна погода, місцями можливий сніг - в основному в Західному регіоні. Зараз же дуже рухлива атмосфера, спостерігається перебудова атмосферних процесів, відбуваються "температурні гойдалки".

Тому більш точно про погоду стане відомо ближче до свят, зазначила метеоролог.

"Залишається надія, що на Новий рік буде не надто морозна погода, можливо, зі снігом. Але яка точно буде погода, можна буде сказати тільки за 5 днів до 31 грудня", - додала Наталія Птуха.

Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються на півночі країни. У Чернігівській та Сумській областях у новорічну ніч буде до мінус 24-25.

Реклама

У Київській, Житомирській та Рівненській можливий мороз до -19 -22.

У Волинській та Черкаській очікується - до 16-17 морозу.

На решті території буде значно тепліше: 7-12 морозу.

Погода на 31 грудня

Вдень 31 грудня також у більшості областей очікується мінусова температура. На півночі країни буде 10-17 морозу, в центральних областях 4-12, на південному заході 4-7, на півдні 2-4 нижче нуля.

Найтепліше буде в Криму і на крайньому сході - до +1-4.

При цьому, в Укргідрометцентрі такий прогноз погоди назвали неточним і підкреслили, що зараз важко спрогнозувати, якою буде погода на Новий рік.

читайте такожЩоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий Рік 2022

false

"Повторюємо, що найточніші прогнози погоди це на 1-5 діб. Саме тому УкрГМЦ поки що не дає коментарів з приводу того, яка буде погода в новорічну ніч, потрібно ще трохи почекати, тому що дана інформація не є точною, а отже може носити тільки орієнтовний характер", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

Читайте також:

viber
погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Снігопад і мороз: погода на Новий рік в Україні різко зміниться». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Новий роман, покупка квартири та підвищення статусу: гороскоп на січень 2022 року для ТерезівНовий роман, покупка квартири та підвищення статусу: гороскоп на січень 2022 року для Терезів Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком ЗодіакуОтелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку Найсмачніша бюджетна закуска на Новий рік 2022: готувати дуже швидкоНайсмачніша бюджетна закуска на Новий рік 2022: готувати дуже швидко З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітанняЗ Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання Vodafone підвищив тарифи: абоненти дізналися нову цінуVodafone підвищив тарифи: абоненти дізналися нову ціну
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
23:14

"Потрібно приєднати до Чечні": Кадиров оскандалився із заявою на адресу України

22:52

Бив кулаками по голові: у Бердянську посеред дороги побилися два депутатиВідео

22:45

"Якби ти могла мене чути, мені було б легше співати": рецензія на мультфільм "Співай 2"

22:17

Зашквар з відвертим вбранням помічниці: спливли нові факти про скандального заступника голови МОН

22:05

Снігопад і мороз: погода на Новий рік в Україні різко змінитьсяВідео

Реклама
21:35

Військовий облік для жінок: у ЗСУ пояснили, кого і коли "заберуть в армію"Відео

20:53

Пенсію підвищать на 10%: українцям розповіли, кому чекати щомісячну надбавкуВідео

20:31

Мета Путіна в ході теперішнього військово-політичного загостренняПогляд

20:00

Ані Лорак вразила зовнішнім виглядом з дружиною прессекретаря Путіна

19:54

Вдарити першими: у США запропонували озброїти Україну і ввести санкції проти РФВідео

19:39

Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022Відео

19:23

Українцям світить "податок на город": кому і коли доведеться розщедритисяВідео

18:56

"Жахливі наслідки": у США оцінили найгірший сценарій агресії РФ проти УкраїниВідео

18:51

Найгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серцяФото

18:38

Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували дитину і переховувалися від слідства в ОдесіВідео

18:15

У Раді запропонували повернути Кубань Україні, в Держдумі закотили істерику

18:00

Гороскоп на завтра 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиВідео

17:58

Прикмети на 27 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:51

У ЄС погрожують Росії масштабними санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

17:39

Комаровський жорстко розкритикував деяких лікарів через поради про вакцинаціюВідео

Реклама
16:47

Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчанняВідео

16:44

Загроза вторгнення військ Путіна в Україну: в НАТО заявили про проведення переговорів з РосієюВідео

16:18

У Чернігові під час снігопаду сталося унікальне природне явищеВідео

15:55

Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі поставили умову і назвали тему переговорівВідео

15:35

Скандал із заступником голови МОН: чиновник виправдався після відвертого вбрання своєї помічниці

15:22

Данілов пояснив, чи чекає Україна вторгнення РФ з боку Азова

15:15

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті жінок не буде - головнокомандувач ЗСУВідео

14:33

Загадкова смерть українця у Словаччині: рідні не вірять у самогубство

14:16

Курс долара: експерти розповіли, чи легко буде купити / здати валюту під Новий рікВідео

13:55

Берлін сумнівається, що Росія збирається напасти на Україну – Reuters

13:35

"Крала, а співмешканець ховав": у Польщі українка на гігантську суму обікрала склад

13:15

Скільки мандаринів можна з'їдати на добу - відповідь дієтолога

12:45

Вторгнення Росії до України може початися з Азовського моря - The Washington PostВідео

12:02

Путін сказав, що зробить, якщо США і НАТО не виконають вимог РосіїВідео

11:43

Україну атакує снігопад і потужний морозВідео

11:20

В Україні підскочила ціна на основний продукт борщового набору: що сталося

11:10

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

11:07

Найсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилинВідео

10:53

У Міноборони заявили, що вагітних і жінок з малолітніми дітьми теж візьмуть на військовий облікВідео

10:40

Мінімальну пенсію піднімуть до 7800: Шмигаль розповів, кого з українців торкнеться

Реклама
09:49

Росія і НАТО обговорять "гарантії безпеки" 12 січня - ЗМІВідео

09:37

Люті морози до мінус 25: синоптики викотили свіжий прогноз погоди на Новий Рік

09:16

У разі війни Росія використає перевагу в Азовському морі для тиску на південь України - КулебаВідео

08:53

До 40 тисяч гривень: наскільки великі штрафи за їзду без прав в Україні

08:21

Коронавірус в Україні "трохи вгамувався": за добу виявлено 2810 випадків зараженняВідео

07:55

Гороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняВідео

07:47

У Києві просто посеред вулиці вбили небайдужого чоловіка, який заступився за жінку

07:45

До чого призвела істерична кремлівська тактикаПогляд

07:14

У 2022 році електроенергія в Україні подорожчає: скільки будемо платити

06:53

Великий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для Стрільців

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти