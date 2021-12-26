Снігопад і мороз: погода на Новий рік в Україні різко зміниться

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на новорічні свята з 31 грудня по 2 січня буде морозною і сніжною. За прогнозом метеорологів, українців очікують "температурні гойдалки".

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха каже, що за попередніми розрахунками очікується незначна морозна погода, місцями можливий сніг - в основному в Західному регіоні. Зараз же дуже рухлива атмосфера, спостерігається перебудова атмосферних процесів, відбуваються "температурні гойдалки".

Тому більш точно про погоду стане відомо ближче до свят, зазначила метеоролог.

"Залишається надія, що на Новий рік буде не надто морозна погода, можливо, зі снігом. Але яка точно буде погода, можна буде сказати тільки за 5 днів до 31 грудня", - додала Наталія Птуха.

Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються на півночі країни. У Чернігівській та Сумській областях у новорічну ніч буде до мінус 24-25.

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У Київській, Житомирській та Рівненській можливий мороз до -19 -22.

У Волинській та Черкаській очікується - до 16-17 морозу.

На решті території буде значно тепліше: 7-12 морозу.

Погода на 31 грудня

Вдень 31 грудня також у більшості областей очікується мінусова температура. На півночі країни буде 10-17 морозу, в центральних областях 4-12, на південному заході 4-7, на півдні 2-4 нижче нуля.

Найтепліше буде в Криму і на крайньому сході - до +1-4.

При цьому, в Укргідрометцентрі такий прогноз погоди назвали неточним і підкреслили, що зараз важко спрогнозувати, якою буде погода на Новий рік.

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"Повторюємо, що найточніші прогнози погоди це на 1-5 діб. Саме тому УкрГМЦ поки що не дає коментарів з приводу того, яка буде погода в новорічну ніч, потрібно ще трохи почекати, тому що дана інформація не є точною, а отже може носити тільки орієнтовний характер", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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