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У Чернігові під час снігопаду сталося унікальне природне явище

26 грудня 2021, 16:18

Місцевій жительці Ользі Деркач вдалося зафіксувати зимовий грім на відео.

погода
Погода в Україні / facebook.com

У Чернігові 25 грудня почав йти рясний сніг, після чого пролунав грім та була блискавка.

Як пишуть місцеві жителі, небо різко потемніло та видимість була нульовою.

"А потім раптово пролунав гучний вибух і щось блиснуло за вікном. Моя перша думка була, що це, можливо, щось вибухнуло - в будинку або на підприємстві. Настільки це було несподівано-взимку, під час такого снігопаду - і раптом грім! Це було як в якомусь фантастичному фільмі", - розповідала очевидця Олена Лазун.

Негода стихла через 10-15 хвилин. А через годину вже сяяло сонце, вітер стих.

"Старші люди кажуть, що це така прикмета народна – якщо грім в грудні, то буде дуже сувора зима. У соціальних мережах багато пишуть про те, що це поганий знак, він пророкує, мовляв, війну. Одна моя знайома каже, що вже бачила такий грім і блискавку взимку багато років тому, і тоді нічого дивного ні в країні, ні в місті не сталося", - розповіла Олена Лазун.

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Рідкісне природне явище

Місцевій жительці Ользі Деркач вдалося зафіксувати зимовий грім на відео.

"За свої 30 років це бачу вперше! Гроза під час снігу!",- зазначила вона.

Зимова гроза - досить рідкісне явище, але має своє природне пояснення.

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"При проходженні хмари спостерігався гуркіт грому, сильний заряд снігу і поривчастий вітер. Синоптична ситуація - улоговина з холодним фронтом. Зимова гроза - досить рідкісне явище", - написав у Facebook метеоролог Юрій Сибірцев.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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