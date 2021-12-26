Україну атакує снігопад і потужний мороз

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде досить небезпечною. Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, в країні буде рясний снігопад в деяких областях і сильний мороз.

Найсильніші опади очікуються в деяких центральних і східних областях вже 28 грудня.

27 грудня в Україні буде морозно, а сніг вірогідний на Заході, Півдні, і в частині центральних областей.

Температура -4... -8 вдень і -11... -15 вночі. На півдні та Закарпатті вище, +1... -3 вдень, -5... -9 вночі.

У вівторок, 28 грудня "градуси" трохи підвищаться, але опади залишаться всюди, крім заходу.

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На сході, в центрі - сильний снігопад.

Погода в Україні

"У зв'язку зі зниженням температури повітря, 25-28 грудня на річках басейну Прип'яті очікується продовження шугоутворення, при цьому на окремих ділянках річок формування зажорів льоду з різкими коливаннями рівнів води. Місцями можливий вихід води на заплаву (рівень небезпеки жовтий)", - йдеться в попередженні.

Через опади і відлиги очікується продовження поступового підйому рівнів води:

на річках басейнів Сяну, Західного Бугу (Львівська, Волинська області) - на 0,2-0,6 м над рівнями на 08:00 23 грудня;

подальше затоплення заплави річки Західний Буг, пост Кам'янка Бузька.

В українських Карпатах очікується сніголавинна небезпека.

Після відлиги повертаються морози

"На найближчі вихідні синоптична ситуація в Україні буде дуже динамічною! Буде і потепління, і похолодання, і опади (причому як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу!), і ожеледиця і поривчастий вітер. Словом, погода ще раз вирішує показати нам свій примхливий характер", - зазначили в Укргідрометцентрі.

У Києві 27 грудня без опадів. Температура вдень 4-6 градусів морозу, вночі 11-13 нижче нуля.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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