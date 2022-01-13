Температура під -30°: Україну накрили люті морози

В Україні вдарили рекордні морози / vlasti.net

Активний циклон Elsa принесе в Україну підвищення температури, а також снігопади, які будуть особливо відчутні на Лівобережжі, розповів синоптик ігор Кибальчич.

Разом з тим він прогнозує, що нове погіршення погоди відбудеться у п'ятницю, 14 січня.

Синоптик каже, що погода в Україні очікується нестійкою і мінливою, з різкими коливаннями атмосферного тиску і сильним вітром.

"Збільшення швидкості вітру буде супроводжуватися випаданням опадів у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом в дощ і мряка. У східних і північних областях України не виключені хуртовини і снігові замети. А в суботу, 15 січня, дощ знову перейде в невеликий сніг у зв'язку зі зниженням температури і затоком холодної повітряної маси з півночі", - додав Кібальчич.

Пік похолодання в Україні

Зазначимо, що минула ніч була чи не найхолоднішою в новому році.

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Сьогодні вночі в одному з сіл у Чернівецькій області температура впала до -28°, розповів у Facebook голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук.

Він опублікував фото термометра, на якому видно, що температура впала до -28 градусів.

"А сьогодні досвітній морозець добренький. 13.01.2022. Село Верхній Яловець", - написав він.

/ Facebook В. Полянчука

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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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