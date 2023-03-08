В Україні різко похолодає: синоптик назвала дату наближення жахливої погоди

Сильний штормовий вітер і різкі перепади температури в Україні призведуть до дуже неприємної погоди.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. Як прогнозують синоптики, 9 березня в Україні буде тепло, але вже наступного дня прийде похолодання.

"9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше в північних областях", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

При цьому, за словами синоптика, на півдні і в центрі очікується +12...+ 18 градусів.

"Погода в найближчі дні - неоднорідна, мінлива, зі стрибками атмосферного тиску і температури ще й з поривчастим вітром", - додала Діденко.

Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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