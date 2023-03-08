В Україні різко похолодає: синоптик назвала дату наближення жахливої погоди

Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. Як прогнозують синоптики, 9 березня в Україні буде тепло, але вже наступного дня прийде похолодання.
"9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше в північних областях", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
При цьому, за словами синоптика, на півдні і в центрі очікується +12...+ 18 градусів.
"Погода в найближчі дні - неоднорідна, мінлива, зі стрибками атмосферного тиску і температури ще й з поривчастим вітром", - додала Діденко.
Погода на березень в Україні
Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
Читайте також:
- Вони тануть у роті: всього 1 крапля перетворить тісто для ледачих вареників в неймовірне блюдо-рецепт
- Самий пишний і смачний омлет в світі: незвичайний рецепт з 3 інгредієнтів
- Шалено смачний салат з буряка по-корейськи: простий рецепт, який змітають зі столу за 2 хвилини