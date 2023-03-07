Снігопади та зливи влаштують переполох в Україні: синоптики дали прогноз на найближчі дні

За словами синоптиків Укргідрометцентру, в Україні 10 березня потеплішає до +15 градусів.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде мокра і з опадами, але тепла. Як повідомляють синоптики, в деяких регіонах буде снігопад або невеликий дощ, тоді як стовпчик термометра вдень підніматиметься до +15 градусів.

В Укргідрометцентрі зазначають, що в Україні піде невеликий дощ та мокрий сніг на більшості територій, за винятком південної частини та центральних областей. Вночі стовпчик термометра покаже від 4 до 3 морозу, а вдень повітря прогріється до 7-14 тепла.

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Погода в Україні на 9 березня

На заході і півночі України пройде мокрий сніг і дощ, на інших територіях, крім півдня, очікується невеликий дощ. Нічна температура повітря буде від 2 тепла до 3 морозу, денна становитиме 1-6 тепла, в Закарпатті та в більшості центральних областей прогнозується 7-12 тепла, в південних і східних областях вночі 3-8 тепла, вдень 11-16.

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Погода в Україні на 10 березня

За словами синоптиків, в Україні 10 березня потеплішає до +15 градусів.

Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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