Влупить мороз та засипатиме снігом: коли в Україну увірветься 'мінусова' погода

Синоптики попереджають про те, що 8 жовтня в Україні буде дощова та вітряна погода.

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Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 8 жовтня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що потужний дощовий циклон відступає і вже 8 жовтня покине більшість областей. Дощі зачеплять Сумську, Полтавську та частково Харківську області. Температура повітря буде достатньо комфортною - 17-25 градусів тепла. У Києві опадів не буде, а температура повітря підвищиться до 16-18 градусів тепла.

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9-10 жовтня очікується потепління до +24 градусів. Вже з неділі, 13 жовтня, в Україні поступово почне холодати. Під кінець наступного тижня, 17-18 жовтня, очікуються заморозки та мокрий сніг.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: ventusky

Погода 8 жовтня

В Україні 8 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на Лівобережжі, а також на території Сумської та Харківської областей. На території західних областей буде туман. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. На території північно-східних областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі у західних областях 3-8° тепла, на решті території 6-11°, на узбережжі морів до 13°; вдень 16-21°, на півночі, північному сході країни та в Карпатах 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 8 жовтня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+22 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: meteoprog

Погода 8 жовтня у Києві

У Києві 8 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 12-17°; у Києві вночі 8-10°, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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