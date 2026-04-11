Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

У найближчі ночі на Тернопільщині ще очікуються сильні заморозки.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у найближчі дні буде переважно хмарною. Місцями можуть пройти невеликі дощі. Однак з вівторка температура почне поступово зростати. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 12 квітня

На Великдень в Тернопільській області буде хмарно з проясненнями. Місцями очікуються невеликі опади. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Вночі можливі сильні заморозки у повітрі 0 – 3 градуси. Температура повітря вдень сягатиме +4…+9 градусів.

У місті Тернопіль вночі також очікуються сильні заморозки у повітрі 0 – 2 градуси, а температура повітря вдень буде в межах від +7 до +9 градусів.

Погода в Тернополі 13 квітня

У понеділок прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с.

Вночі можливі сильні заморозки у повітрі 0 – 3 градуси, температура повітря вдень підвищиться до +6…+11 градусів.

Синоптики також додають, що через сильні заморозки по всій області 12 та 13 квітня оголошено ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.

Погода в Тернополі 14 квітня

У вівторок на Тернопільщині буде малохмарно, опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі складатиме 0…+5 градусів, а вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні на Великдень Синоптикиня Наталія Діденко заявила, що погода в Україні на Великдень, 12 квітня, буде дощовою. Але, порівняно із суботою, температура трохи підвищиться. Зокрема, уникнуть опадів Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини та Донеччини. Вона також додала, що потепління прийде в Україну вже з понеділка.

Як повідомляв Главред, в Тернопільській області на вихідних очікується прохолодна погода, місцями з невеликими опадами. Арктичне повітря та нічні прояснення неба зумовлять зниження температури повітря.

На Великдень Житомирщина опиниться під впливом холодного фронту, який принесе різкі перепади температури, дощі, мокрий сніг і нічні заморозки.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних, 11 та 12 квітня, буде прохолодною, місцями з невеликими дощами, хмарним небом та слабким вітром.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

