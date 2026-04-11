На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

Рівненські синоптики попереджаюьть про ожеледицю, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

https://glavred.net/synoptic/na-pashu-rovno-nakroyut-sneg-i-zamorozki-sinoptiki-predupredili-ob-opasnosti-10755974.html Посилання скопійоване

Погода

Прогноз погоди у Рівному та області на 12 квітня / Фото: Unplash

Ви дізнаєтеся:

відео дня

На Великдень, 12 квітня, у Рівненській області буде прохолодною та дощовою. За даними синоптиків, уночі можливий невеликий мокрий сніг та дощ, удень - невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман, а на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

У неділю вночі по області очікуються заморозки від 0 до -3 градусів, удень температура становитиме +5…+10 градусів. У Рівному вночі синоптики попереджають про заморозки від 0 до -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7…+9 градусів. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Синоптики попереджають, що на дорогах може утворюватися ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Великодні вихідні Житомирщина опиниться під впливом холодного фронту, який принесе різкі перепади температури, дощі, мокрий сніг і нічні заморозки.

Нагадаємо, погода в Рівненській області впродовж 11-13 квітня залишатиметься під впливом північних повітряних мас, що принесуть мінливу хмарність та короткочасні дощі.

Крім того, погода в Тернопільській області на вихідних очікується прохолодна, місцями з невеликими опадами. Арктичне повітря та нічні прояснення неба зумовлять зниження температури повітря.

Якою буде погода в Україні на вихідних - прогноз Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних, 11 та 12 квітня, буде прохолодною, місцями з невеликими дощами, хмарним небом та слабким вітром. За його словами, вночі у західних та північних областях можуть фіксуватися слабкі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі. Він додав, що найбільш тепла погода встановиться у південній половині України.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред